Piłkarz PSG zrobił furorę swoim wywiadem pomeczowym. "Najlepsza rozmowa w historii"

Chwilę po spotkaniu w Polsce najgłośniej zrobiło się oczywiście o pomeczowej wypowiedzi Roberta Lewandowskiego. - Ten puchar dedykuję mojej rodzinie - żonie, dzieciom i na pewno mojemu zmarłemu tacie, który patrzył na mnie z góry i wierzył - mówił Polsatowi Sport napastnik Bayernu. Wśród dziennikarzy i kibiców z innych krajów uznanie zyskał także inny wywiad.

Herrera mówił jak trener. "Najlepsza pomeczowa rozmowa w historii"

Chodzi o rozmowę z pomocnikiem Paris Saint-Germain, Anderem Herrerą. Hiszpan odpowiadał prawie minutę na każde zadane pytanie, co w mixed zone po meczach zdarza się dość rzadko - w wywiadach telewizyjnych zawodnicy chcą odpowiadać szybko, żeby zaraz znaleźć się w szatni lub klubowym autokarze. Rozmowa Herrery była jednak wyczerpująca.

- Zawsze staram się analizować mecz w mojej głowie. Moim wnioskiem tuż po meczu było to, że jeśli nie wykorzystujesz swoich okazji w meczu przeciwko zespołowi na najwyższym poziomie, prawdopodobnie cię zabiją. I oni to zrobili. Zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać ten mecz. Mieliśmy dwie, trzy świetne okazje w pierwszej części, ale nie zdobyliśmy gola. To nasi rywale strzelili bramkę, ale i potem my też mieliśmy dwie, trzy okazje, żeby wyrównać. Ale tego już nikt nie będzie pamiętać. Gratulacje dla Bayernu Monachium. To topowy klub, wielki szacunek dla nich. Wiedzieli, jak wygrać ten mecz. My teraz będziemy próbować wrócić, w to miejsce, gdzie dziś byliśmy. Od soboty zaczynamy rozgrywki ligowe. Ważne dla nas jest to, że wszyscy w Paryżu są dumni z nas, a my wyciągniemy wnioski z tego, co nas dziś spotkało. Jasne, że wrócimy silniejsi - wskazywał pomocnik PSG. - Futbol bez fanów? Gówniany, okropny - szczerze opisywał piłkarz.

Herrerą zachwycali się zarówno fani, jak i dziennikarze. "To najlepsza pomeczowa rozmowa w historii", "W przyszłości będzie świetnym trenerem, mówi, jakby już nim był", "To chyba nowy cel na wywiady po meczu wszystkich dziennikarzy. Zadaj jedno pytanie, a odpowie na parę minut" - pisali. Rozmowę określali także mianem "jednego z najszczerszych wywiadów, jakie widzieli".

Ander Herrera w tym sezonie wystąpił w 22 meczach dla Paris Saint-Germain, w których zdobył jednego gola i zaliczył jedną asystę. Hiszpan gra dla francuskiej drużyny od lipca 2019 roku. Wcześniej był zawodnikiem Manchesteru United i Athletiku, a wychował się w Realu Saragossa.

