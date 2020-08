Neymar krytykowany za zachowanie po finale LM. "Musisz okazać szacunek"

Bayern Monachium został zwycięzcą Ligi Mistrzów! Kluczowy moment niedzielnego finału rozgrywek przeciwko Paris Saint-Germain nadszedł w 59. minucie. Serge Gnabry dostał piłkę na prawe skrzydło i zgrał ją na wysokość pola karnego do Lewandowskiego. Polak oddał piłkę Kimmichowi, a Niemiec dośrodkował piłkę na dalszy słupek do Kingsleya Comana. Francuz uderzył głową i pokonał Keylora Navasa, dając prowadzenie monachijczykom.

Z takim rozstrzygnięciem nie mógł pogodzić się Neymar, który po ostatnim gwizdku płakał, siedząc na ławce rezerwowych, dopóki nie pocieszył go Leonardo, dyrektor sportowy PSG. Dopiero wówczas powrócił na murawę, jednak swoim zachowaniem zwrócił uwagę Gary'ego Linekera i Rio Ferdinanda, będących w studiu BT Sport. - Wygląda na to, że próbują przekonać Neymara, żeby poszedł i odebrał swój medal za zajęcie drugiego miejsca - powiedział Lineker. - On musi pójść, nie może się dąsać. W takim momencie musisz okazać szacunek przeciwnikowi, gdy odbiera trofeum - wtórował mu Rio Ferdinand.

Neymar wcześniej był także widziany, gdy płakał opierając się o ramię Davida Alaby z Bayernu, a także prezesa PSG Nassera Al-Khelaifiego, gdy ustawiał się w kolejce po odbiór medali za drugie miejsce. Brazylijczyk próbował później, za pośrednictwem Twittera, złożyć gratulacje piłkarzom Bayernu, jednak przez pomyłkę złożył je zawodnikom... Bayeru Leverkusen.

PSG przegrał swój pierwszy finał Ligi Mistrzów w historii

W niedzielę Paris Saint-Germain przegrało w swoim pierwszym finale LM w historii klubu. Po spotkaniu Neymar długo rozpaczał na murawie i ławce rezerwowych. Pocieszał go m.in. David Alaba. Bayern Monachium szósty raz w historii okazał się najlepszym zespołem w Europie - w latach 1974-1976 triumfowali w Pucharze Europy, a w 2001, 2013 i 2020 roku wygrywali Ligę Mistrzów.

