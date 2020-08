Jamie Carragher "przetłumaczył" wywiad Lewandowskiego. "Brałem lekcje polskiego"

- Powiem szczerze, że ciężko mi powiedzieć o uczuciach. Tyle czasu starałem się zdobyć ten puchar - stwierdził Robert Lewandowski w rozmowie z reporterem Polsatu Sport, Szymonem Rojkiem tuż po wygranym finale LM. - Stworzyliśmy historię, jestem dumny z tej drużyny i tego, jaki futbol graliśmy. Nie doszło to jeszcze do mnie. Spełniłem swoje marzenie. Czasem się mówi, że ten pierwszy raz jest najtrudniejszy. Brak mi słów, wzruszenie jest ogromne. Łzy same cisnęły się do oczu - mówił.

Carragher sparodiował wywiad Lewandowskiego po finale LM!

To właśnie ten fragment rozmowy z Lewandowskim dostał do tłumaczenia w studiu telewizji CBS Sports były piłkarz Liverpoolu, Jamie Carragher. Angielski piłkarz przekonywał, że kiedyś uczył się języka polskiego. - Ale nigdy się go do końca nie nauczyłem, tylko brałem lekcje - powiedział na wstępie. A później nie przetłumaczył ani jednego zdania, które wypowiedział Lewandowski. Piłkarz zdecydował się sparodiować słowa Polaka. Zdecydował się na taki krok po tym, jak prowadząca studio Kate Abdo chwilę wcześniej tłumaczyła inny wywiad.

- Mówi, że to najlepsze uczucie w jego życiu. Nie może uwierzyć w to, co się stało. Przegrał w finale, grając dla Borussii Dortmund w 2013 roku, ale teraz udało mu się wygrać. Obwinia za to Kloppa. Żałuje, że nie wpisał się na listę strzelców. Czuje, że to mogłoby mu pomóc zdobyć Złotą Piłkę, to coś, czego mu zabrakło - "tłumaczył" wywiad Lewandowskiego Carragher. - Myśli, że to udowadnia, że jest lepszym numerem 9 od Romelu Lukaku - dodał po chwili.

Trener, Roberto Martinez, który był razem z nim w studiu, żartował z Carraghera. - Do tego ostatniego zdania z Lukaku nawet byłeś przekonujący - śmiał się Hiszpan. Robert Lewandowski w dalszej części rozmowy dla Polsatu Sport zadedykował zwycięstwo w LM swojej rodzinie. - Ten puchar dedykuję żonie, dzieciom i na pewno mojemu zmarłemu tacie, który patrzył na mnie z góry i wierzył - mówił.

