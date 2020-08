Piłkarz Manchesteru City zdradził reakcję Guardioli na klęskę w LM i wytyka mu błędy

Narzeczona piłkarza Manchesteru City, Ołeksandra Zinczenki, Vlada Sedan ostro skrytykowała trenera drużyny Premier League, Pepa Guardiolę. Dołączyła do grona osób uważających, że hiszpański trener popełnił serię błędów w czasie prowadzenia drużyny podczas meczu i przygotowywania jej do spotkania. Według Ukrainki, która jest dziennikarką, to główny winowajca odpadnięcia klubu z Ligi Mistrzów po przegranym ćwierćfinale z Olympique Lyon.

REKLAMA

Zobacz wideo Setien zwolniony, co z Messim? "Może byłoby lepiej, gdyby ten związek się zakończył"

Narzeczona piłkarza Manchesteru City oskarża Guardiolę: "Porażka to jego wina"

- Może nie mam prawa tak mówić i Oleksandr mi zabroni, ale według mnie odpadnięcie Manchesteru City spowodowały błędy Pepa Guardioli. To zdecydowanie jego wina - powiedziała Sedan w filmiku na swoim kanale na YouTube. - Wykorzystywanie tak eksperymentalnej taktyki w kluczowym momencie to porażka - oceniła.

- Spójrzmy na ławkę rezerwowych w City. Naprawdę tylko kilka innych klubów może się pochwalić podobnymi zawodnikami w składzie, a co dopiero zmiennikami. Nie mam słów na to, jak można mieć taki skład i tego nie wykorzystać - mówiła Sedan cytowana przez "The Sun".

Zinczenko wytyka błędy Guardioli. "W ogóle nie pojawił się w szatni"

Ukrainiec - który był niewykorzystanym rezerwowym w meczu z Lyonem - również podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego spotkania. - Wielu piłkarzy ma duże doświadczenie i wiedzą, że w takiej taktyce zawsze będzie brakowało jednego piłkarza z przodu. W pierwszej połowie Lyon był bardzo dobrze zorganizowany w tyłach, niemal wszyscy piłkarze byli za linią piłki. A my mieliśmy trzech środkowych obrońców, którzy grali statycznie z piłką, a przy rozegraniu schodziło do nich dwóch środkowych pomocników. I w ten sposób brakowało nam linii podań, a pięciu piłkarzy było poza grą - analizował Zinczenko.

Piłkarz został zapytany o to, co w szatni powiedział Guardiola. - Guardiola w ogóle nie pojawił się w szatni i nie powiedział ani jednego słowa. Co możesz powiedzieć, jeśli wszystko i tak jest jasne?

Zinczenko gra dla Manchesteru City od lipca 2016 roku. Miesiąc później został wypożyczony na rok do PSV Eindhoven, ale później wrócił do Anglii. W tym sezonie wychowanek Szachtara Donieck wystąpił w 25 meczach i zdobył jednego gola.