Oficjalnie: UEFA podała terminy Ligi Mistrzów! Zmiana zasad kwalifikacji

Liga Mistrzów została zawieszona w trakcie rozgrywania spotkań 1/8 finału. Do ćwierćfinałów zdążyły awansować PSG, RB Lipsk, Atalanta i Atletico Madryt. Mecze rewanżowe muszą zostać rozegrane w takich parach jak Manchester City - Real Madryt (2:1 w pierwszym meczu), Bayern Monachium - Chelsea (3:0), Juventus - Lyon (0:1) i Barcelona - Napoli (1:1). Wreszcie poznaliśmy oficjalny plan powrotu najbardziej elitarnych rozgrywek piłkarskich. Wciąż nie wiadomo, gdzie odbędą się rewanżowe mecze 1/8 finału. Są warianty, który zakładają mecze na stadionach gospodarzy, ale i na neutralnym terenie. Z kolei, gdy już poznamy wszystkich ćwierćfinalistów, to zostanie rozegrany turniej "Final 8” w Lizbonie. Najlepsze drużyny europejskie będą rywalizowały od 12 do 23 sierpnia, ale będzie tylko jeden mecz, zamiast tradycyjnego dwumeczu.

Wiadomo, co z sezonem 2020/21. Zmiana zasad eliminacji

UEFA uznała, że zachowa wszystkie rundy eliminacyjne do europejskich pucharów, ale na nowych zasadach. Europejska centrala futbolowa zrezygnowała z meczów rewanżowych w eliminacjach, a gospodarz będzie wybrany w drodze losowania. Wyjątkiem będzie dopiero IV runda el. do LM, gdzie rozegrane zostaną dwumecze.

Pierwsze rundy eliminacyjne Ligi Mistrzów i Ligi Europy zostały zaplanowane na 18-19 sierpnia, a drugie rundy na 25-26 sierpnia. Losowania fazy grupowej obu pucharów odbędą się w październiku w Atenach. Faza grupowa rozpocznie się 20 października.

