Są przecieki! Tak UEFA chce dograć Ligę Mistrzów. Szczegółowy plan

Liga Mistrzów została zawieszona w trakcie rozgrywania spotkań 1/8 finału. Do ćwierćfinałów zdążyły awansować PSG, RB Lipsk, Atalanta i Atletico Madryt. Mecze rewanżowe muszą zostać rozegrane w takich parach jak Manchester City - Real Madryt (2:1 w pierwszym meczu), Bayern Monachium - Chelsea (3:0), Juventus - Lyon (0:1) i Barcelona - Napoli (1:1). Wreszcie poznaliśmy szczegółowy plan powrotu najbardziej elitarnych rozgrywek piłkarskich.

Gdy zostaną już wyłonieni wszyscy ćwierćfinaliści, to najlepsza ósemka poleci do Lizbony, gdzie od 12 do 23 sierpnia zostaną rozegrane trzy rundy. Z tą różnicą, że nie będzie rewanżów, a tylko jedno spotkanie na neutralnym terenie. "La Gazzetta dello Sport" dodaje, że na podobnych zasadach zostanie dokończona Liga Europy. Tylko tyle, że LE odbędzie się w Niemczech. Od 10 sierpnia ćwierćfinaliści zagrają w Niemczech: w Daisburgu, Gelsenkirichen, Duesseldorfie oraz Koeln. W tym ostatnim mieście odbędzie się finał, choć pierwotnie planowany był w Gdańsku.

LE wróci do Polski

Finał LE zawita w Gdańsku dopiero za rok. Podobnie jak do Stambułu, który miał być organizatorom finału LM. Jak informuje Tancredi Palmeri, kluby negocjują z UEFA, by pozyskani latem zawodnicy mogli wystąpić w play-offach LE i LM.

Oficjalne informacje ws. dokończenia LE i LM poznamy w trakcie zaplanowanej na 17-18 czerwca wideokonferencji Komitetu Wykonawczego UEFA.

