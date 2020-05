Nowy plan dokończenia Ligi Mistrzów? Finał może zostać przeniesiony!

Coraz więcej spekulacji wokół dokończenia rozgrywek Ligi Mistrzów. "Bild" informuje, że możliwa jest zmiana formuły rozgrywek. Niewykluczone, że finał LM nie odbędzie się w Stambule, o czym piszą "The New York Times" i "The Independent".

Fot. Manu Fernandez / AP