Andrij Szewczenko zadał pytanie Jerzemu Dudkowi. "Zajęło mu to kilka lat"

To był jeden z najbardziej szalonych meczów w historii futbolu. Finał Ligi Mistrzów w Stambule w 2015 roku, gdy Milan prowadził 3:0 do przerwy, ale ostatecznie zremisował 3:3, by przegrać w rzutach karnych. Jednym z bohaterów był Jerzy Dudek, który tańczył w bramce i obronił dwie jedenastki. Ale do serii rzutów karnych w ogóle by nie doszło, gdyby nie fenomenalna parada Polaka, gdy pod koniec dogrywki próbował go pokonać Andrij Szewczenko, napastnik Milanu.

- Kilka lat zajęło Andrijowi, aby w końcu spytać się mnie o tę sytuację. Byliśmy w Cardiff, gdzie promowaliśmy wspólną ofertę Polski i Ukrainy odnośnie organizacji Euro 2012 roku. Poznaliśmy się lepiej podczas tej kampanii, aż w końcu Szewa zadał mi pytanie: - Ku**a, jakim cudem mnie wtedy zatrzymałeś? Jak ty to obroniłeś?. Uśmiechnąłem się do niego i powiedziałem: Nie martw się kolego. Miałeś swoje pięć minut przeciwko Juventusowi w 2003 roku, gdy strzelałeś decydującego karnego, z kolei ja miałem swoje pięć minut w Stambule - wspomina Dudek na łamach portalu Goal.com.

I dodaje: - Szczerze mówiąc nie umiem tego wytłumaczyć, jak to obroniłem. To są ułamki sekund, w których polegasz na instynkcie, refleksie i odrobinie szczęścia. W ogóle to przez długi czas po finale, myślałem, że ten pierwszy strzał, to oddał Jon Dahl Tomasson, a nie Szewczenko. Dopiero powtórka mi wszystko wyjaśniła.

"Po tej obronie Dudka wiedziałem, że to koniec. Jak widzisz taką rzecz, to wiesz, że noc należy do kogoś innego"

- Gdy to widzę, od razu wyrzucam telefon. Stop! Stop! - mówił niedawno Andrij Szewczenko o tym, jak w dogrywce najlepszego finału Ligi Mistrzów w historii zatrzymał go Jerzy Dudek. - To była ręka Boga - śmieje się były bramkarz Liverpoolu, który później w rzutach karnych tańczył i został bogiem angielskich kibiców. Więcej przeczytacie w tekście Łukasza Jachimiaka.

