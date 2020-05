Fatalne informacje dla mistrza Polski? Dziennikarze ujawniają plan zmian w Lidze Mistrzów

Pandemia koronawirusa trwa. Mimo tego władze coraz większej liczby lig piłkarskich w Europie planują powrót na boiska. W najbliższy weekend wraca Bundesliga, niedługo na stadionach pojawią się także zawodnicy PKO Ekstraklasy. Wznowienie wielu innych lig wciąż stoi jednak pod dużym znakiem zapytania. Od tego, ile lig zacznie grać, a także od tego, kiedy te ligi zakończą sezony, może zależeć kształt przyszłorocznych europejskich pucharów. Nad wprowadzeniem zmian do systemu rozgrywania Ligi Mistrzów i Ligi Europy debatować mają władze UEFA.

UEFA szykuje zmiany w europejskich pucharach

Dziennikarz "The Times", Martyn Ziegler, informuje, że UEFA planuje przede wszystkim zmienić system kwalifikacji do Ligi Mistrzów i Ligi Europy. By zmieścić się w znacznie mniejszych ramach czasowych, europejska federacja rozważa trzy opcje podejścia do kwalifikacji do Ligi Mistrzów:

Rozegranie jednego meczu na neutralnym terenie, zamiast dwóch spotkań w systemie mecz i rewanż

Przeprowadzenie "szybkich eliminacji", w których udział wzięliby mistrzowie krajów zajmujących miejsca 11-22 w rankingu UEFA (w takiej sytuacji mistrz Polski nie wziąłby nawet udziału w kwalifikacjach, ponieważ Polska zajmuje 25. miejsce)

Zrezygnowanie z eliminacji (na razie nie jest jasne, jak w takiej sytuacji wyglądałoby przydzielanie zespołów do grup)

Zmiany dotyczyć będą także Ligi Europy, ale - jak pisze "The Times" - tu sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Spośród 48 klubów biorących udział w rozgrywkach jedynie 17 uzyskuje bowiem bezpośrednią kwalifikację dzięki pozycji w lidze. Opracowanie nowego i szybszego systemu kwalifikacji będzie więc znacznie trudniejsze niż w przypadku LM.

