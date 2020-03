UEFA prosi rządy na całym kontynencie, aby mistrzostwa Europy odbyły się za trzy miesiące, pomimo wybuchu koronawirusa. Na podstawie opinii otrzymanych od Światowej Organizacji Zdrowia UEFA wierzy, że europejskie miasta mogą organizować mecze Euro 2020, jeśli mają infrastrukturę medyczną do leczenia pacjentów z COVID-19, a jednocześnie zapewnią niezbędne udogodnienia, by poradzić sobie z dziesiątkami tysięcy fanów - dowiedziało się "The Associated Press".

UEFA będzie elastyczna

Euro 2020 zostanie zorganizowane na 12 stadionach w 12 krajach. UEFA twierdzi jednak, że jest elastyczna w tej kwestii i 12 stadionów pozwala na organizację dodatkowych meczów, gdyby jakieś miasta nie były w stanie zorganizować imprezy.

We wtorek UEFA przekazała również, że informacje na temat tego, że "europejskie federacje piłkarskie zażądały przeniesienia turnieju na przyszły rok, są „całkowicie nieprawdziwe”. UEFA nie miała też żadnych próśb o przeniesienie lub odwołanie turnieju.

Urzędnicy z europejskiej federacji mają jednak współpracować z WHO, aby opracować plan ograniczenia ryzyka choroby COVID-19 w miastach goszczących mistrzostwa. - UEFA bardzo poważnie podchodzi do sytuacji związanej z koronawirusem. Uważnie monitorujemy sytuację i kontaktujemy się ze Światową Organizacją Zdrowia i władzami krajowymi w sprawie COVID-19 i rozwoju tej choroby - przekazała UEFA w oświadczeniu.