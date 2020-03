W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Atalanta pokonała Valencię 4:1. Goście z Hiszpanii w końcówce spotkania mieli szanse na zmniejszenie porażki, ale ich nie wykorzystali.

Popis gry Josipia Ilicicia

Rewanżowy pojedynek rozgrywany był na stadionie Mestalla bez kibiców z powodu koronawirusa. Już w 2. minucie Mouctar Diakhaby sprokurował rzut karny. Jedenastkę wykorzystał Josip Ilicić. Valencia szukała wyrównania, które nadeszło w 21. minucie. Pierwszego gola w tym sezonie LM strzelił Kevin Gameiro. To jednak goście schodzili na przerwę prowadząc. W 42. minucie Diakhaby drugi raz przyczynił się do rzutu karnego dla rywala, Ilicić ponownie go wykorzystał i Atalanta prowadziła 2:1. W tym momencie gospodarze musieli zdobyć pięć bramek, by awansować do ćwierćfinału.

Valencia nie miała nic do stracenia w drugiej połowie, w której zagrała trójką w obronie. Diakhaby nie wyszedł już na boisko po przerwie, za niego w obronie wystąpił Goeffrey Kondogbia. W 51. minucie Gameiro znów dał wyrównanie - 2:2. W 67. minucie Ferran Torres przelobował bramkarza gości i Valencia wyszła na prowadzenie 3:2. Nie trwało to jednak długo, bo w 71. minucie hat-tricka skompletował Ilicić.

Gospodarze próbowali strzelić zwycięskiego gola, ale to Atalanta trafiła po raz ostatni. Czwarte trafienie w tym meczu zanotował Ilicić. Włoski zespół w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Rozbił Valencię w dwumeczu 8:4!