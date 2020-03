Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmana była w komfortowej sytuacji przed rewanżowym starciem z Tottenhamem. W pierwszym spotkaniu w Anglii niemiecka ekipa wygrała 1:0. Co więcej, ekipa Jose Mourunho przystępowała do niego bardzo osłabiona, pozbawiona niemal całej swojej siły ofensywnej. Kontuzje wyeliminowały Harry'ego Kane'a i Heung-min Sona.

Historyczny sukces RB Lipsk. Zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Od pierwszego gwizdka RB Lipsk od razu narzucił swój styl gry i dążył do szybkiego strzelenia gola. Wicemistrzowi Niemiec udało się to już w 10. minucie. Marcel Sabitzer dostał dobre podanie od Timo Wernera i kapitalnym uderzeniem z dystansu pokonał Hugo Llorisa. Po drodze Francuz zdołał jeszcze lekko strącić piłkę, ale strzał był zbyt mocny, aby mógł go wybronić.

Napór gospodarzy rósł z każda minutą i przyniósł po raz drugi efekt w 21. minucie. Angelino dynamicznie wbiegł lewą stroną w pole karne i dograł piłkę do Sabitzera, który strzałem głową podwyższył wynik spotkania. W pierwszej połowie więcej bramek nie oglądaliśmy.

W drugiej część gry tempo gry nie było już tak intensywne. Tottenham mógł strzelić bramkę honorową, ale brakowało wykończenia. Z kolei gospodarze ograniczyli się do przeprowadzania kontrataków. W 87. minucie za bohatera meczu, Sabitzera, na boisku pojawił się Emil Forsberg. Nie minęło nawet 60 sekund, a Angelino dośrodkował z bocznej strefy. Obrońcy Tottenhamu próbowali jeszcze rozpaczliwie wybić piłkę, ale ta trafiła prosto pod nogi szwedzkiego pomocnika, który precyzyjnym strzałem tuż przy słupku ustalił wynik meczu na 3:0.

RB Lipsk po raz pierwszy w swojej historii zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Drugim ćwierćfinalistą została Atalanta, który wyeliminowała Valencię, wygrywając w dwumeczu aż 8:4.

