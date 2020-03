Koronawirus torpeduje rozgrywki w Europie. W Szwajcarii i we Włoszech zawieszono ligi. W Polsce do odwołania mecze odbywać się będą bez udziału publiczności. W Lidze Mistrzów spotkania Valencia - Atalanta, PSG - Borussia Dortmund oraz Barcelona - Napoli również odbędą się za zamkniętymi drzwiami.

REKLAMA

Według informacji Christiana Falka z niemieckiego "Bildu" wiele wskazuje na to, że bez kibiców zagrają również piłkarze Bayernu Monachium. I to w dwóch meczach: przeciwko Chelsea w Lidze Mistrzów i Eintrachtowi Frankfurt w Bundeslidze.

Liga Mistrzów zostanie zawieszona?

Jak się okazuje, może to być jednak tylko początek dużo większych kłopotów. "Radio Catalunya" poinformowało, że władze UEFA rozważają zawieszenie rozgrywek Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy po fazie 1/8 finału.

We wtorek i środę oraz w kolejnym tygodniu odbędą się rewanżowe spotkania tej fazy w LM. W dwa najbliższe czwartki ten etap zostanie rozegrany w LE. Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, jednak wydaje się, że zagrożenie zawieszenia rozgrywek jest naprawdę duże.

Zobacz wideo Czy koronawirusem można zarazić się na basenie? Odpowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski

Euro 2020 również zagrożone?

Dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że Włosi gotowi są do rozmów z UEFA nt przesunięcia Euro 2020 o kilka tygodni, a nawet na przyszły rok. Jego informacje potwierdziło ESPN, dodając, że wniosek Serie A poprzeć mogą władze Premier League, Bundesligi i Ligue 1. Oczywiście, jeśli problem dotknie również ich rozgrywek.

Wszystko po to, by w spokoju zakończyć ligowe rozgrywki. W UEFA trwają już rozmowy w sprawie najbliższych mistrzostw Europy. Władze europejskiej federacji wyliczyły, że rozegranie turnieju bez kibiców kosztowałoby ich około pół miliarda euro, więc taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Przesunięcie Euro 2020 o kilka tygodni spowodowałoby ogromne napięcie w terminarzu w stosunku do kolejnych rozgrywek.

Przełożenie turnieju na przyszły rok wymagałoby z kolei zgody FIFA oraz wpłynęłoby na zaplanowane już rozgrywki, czyli Ligę Narodów UEFA, eliminacje mistrzostw świata 2022 czy klubowe mistrzostwa świata, które mają odbyć się w Chinach.