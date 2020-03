Koronawirus torpeduje rozgrywki sportowe na całym świecie. W Europie zawieszono już ligi w Szwajcarii i we Włoszech, gdzie wcześniej rozgrywano mecze bez udziału publiczności. Za zamkniętymi drzwiami odbędą się też spotkania w Lidze Mistrzów. To starcia Valencia - Atalanta oraz PSG - Borussia Dortmund.

Jak poinformował Christian Falk, dziennikarz niemieckiego "Bilda", sporo wskazuje na to, że bez udziału publiczności odbędzie się też mecz Bayernu z Chelsea w kolejną środę. Według informacji Falka za zamkniętymi drzwiami może też odbyć się mecz ligowy monachijczyków z Eintrachtem Frankfurt (22 marca).

Koronawirus sparaliżuje Euro 2020?

Dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że Włosi gotowi są do rozmów z UEFA nt. przesunięcia Euro 2020 o kilka tygodni, a nawet na przyszły rok. Jego informacje potwierdziło ESPN, dodając, że wniosek Serie A poprzeć mogą władze Premier League, Bundesligi i Ligue 1. Oczywiście, jeśli problem dotknie również ich rozgrywek.

Wszystko po to, by w spokoju zakończyć ligowe rozgrywki. W UEFA trwają już rozmowy w sprawie najbliższych mistrzostw Europy. Władze europejskiej federacji wyliczyły, że rozegranie turnieju bez kibiców kosztowałoby ich około pół miliarda euro, więc taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Przesunięcie Euro 2020 o kilka tygodni spowodowałoby ogromne napięcie w terminarzu w stosunku do kolejnych rozgrywek.

Przełożenie turnieju na przyszły rok wymagałoby z kolei zgody FIFA oraz wpłynęłoby na zaplanowane już rozgrywki, czyli Ligę Narodów UEFA, eliminacje mistrzostw świata 2022 czy klubowe mistrzostwa świata, które mają odbyć się w Chinach.