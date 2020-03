Oficjalnie: Kolejny mecz w Lidze Mistrzów bez kibiców! Klub robił, co mógł

PSG robiło, co mogło, by środowe spotkanie z Borussią Dortmund w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostało rozegrane przy pełnych trybunach. Władze Paryża były nieugięte. Mecz z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa zostanie rozegrany bez fanów. To kolejne spotkanie w tych rozgrywkach, obok rewanżu Valencia - Atalanta, bez udziału publiczności.

Fot. Daniel Cole / AP

