Prezes Juventusu Andrea Agnelli przyznał, że jest przeciwny występom Atalanty w Lidze Mistrzów. - Mam szacunek do wszystkiego, co Atalanta obecnie robi, ale mimo braku międzynarodowej historii i dzięki jednemu świetnemu sezonowi, dostali się bezpośrednio do czołowych europejskich rozgrywek klubowych. To jest słuszne czy nie? - powiedział Agnelli.

- Myślę teraz o Romie, która utrzymywała w ostatnich latach ranking Włoch. Mieli jeden gorszy sezon i już nie grają w Europie, ze wszystkimi konsekwencjami, które rujnują ich finanse. Są drużyny, które wygrały ligę lub pucharu i zdobyły kwalifikację tylko na podstawie rankingu krajowego. Musimy znaleźć balans między dłuższym wkładem w europejską piłkę i występem w pojedynczym roku - dodał Agnelli.

Atalanta w ubiegłym sezonie zajęła 3. miejsce w Serie A. Dzięki temu awansowała do Ligi Mistrzów, w której gra już 1/8 finału. W pierwszym meczu wygrała 4:1 z Valencią i jest o krok od awansu do ćwierćfinału.