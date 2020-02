starsza10 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

To jest zwyczajny bandzior, tyle, że gra zawodowo w piłkę. Przedmówcy wspominali o faulach na Messim, Salahu i Kariusie, a to był wierzchołek góry lodowej. za samych Salaha i Kariusa wystarczyłoby na wieloletnią dyskwalifikację. Niestety, w Hiszpanii ten kapitan "królewskiego" klubu może więcej i ta zaraza się przeniosła (zapewne dzięki wpływom prezesa Realu) na rozgrywki europejskie. Wczorajszy faul nie był "dotknięciem" rywala, co było widać na wykręconym do tyłu prawym ramieniu tegoż. Z kolei bajki o faulu Jesusa na Ramosie mam za opowieści dziwnej treści, bo to było dotknięcie, a Ramos padał dopiero, jak się zorientował, że coś się dzieje i można zamataczyć.