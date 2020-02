Juventus od 1996 roku czeka na zwycięstwo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Choć od tamtej pory aż pięciokrotnie grali w finale, nie udało im się po raz trzeci w historii sięgnąć po najważniejsze klubowe trofeum w Europie. W 1/8 finału na ich drodze stoi Olympique Lyon, dla którego największym sukcesem jest awans do półfinału w 2010 roku.

Obydwa zespoły dość długo próbowały znaleźć sposób na stworzenie realnego zagrożenia pod bramką rywala. To udało się piłkarzom Lyonu w 31. minucie, gdy doskonałe dośrodkowanie Aouara wykorzystał strzałem przy słupku Tousart. Wojciech Szczęsny nie miał w tej sytuacji żadnych szans na skuteczną interwencję. Warto jednak podkreślić, że w tym momencie nie było na boisku de Ligta, z powodu urazu głowy i krwotoku, który trzeba było zatamować.

Po przerwie obraz meczu się nie zmienił. Lyon czekał na błąd Juventusu, a goście nie byli w stanie stworzyć realnego zagrożenia pod bramką rywala. Wszystkie ataki rozbijały się o obrońców gości, a Lopes ani razu nie został zmuszony do interwencji, bo piłkarze Maurizio Sarriego oddali zaledwie jeden celny strzał w całym spotkaniu. W 87. minucie Dybala co prawda pokonał Lopesa, ale sędzia odgwizdał w tej sytuacji spalonego. Ostatecznie do końca meczu utrzymał się wynik 1:0 dla francuskiego zespołu.

Rewanż odbędzie się 17 marca w Turynie.