20. rocznicę debiutu w Lidze Mistrzów obchodzi w tym roku Olympique Lyon. Uczcić chciałby ją z pewnością pierwszym od 10 lat awansem do ćwierćfinału. Zadanie czeka go jednak piekielnie trudne - rywalem francuskiego zespołu będzie bowiem Juventus. Francuzi od 10 lat w 1/4 finału LM nie byli, natomiast Juventus od trzech lat przynajmniej do ćwierćfinału dochodzi co sezon.

Juventus marzy o finale

Awans do ćwierćfinału to więc dla Juventusu obowiązek. Szczególnie, że turyńczycy w tym sezonie celują w finał rozgrywek. Finał, który ma im dać Cristiano Ronaldo. To właśnie Portugalczyk miał sprawić, że "Stara Dama" wreszcie powtórzy osiągnięcie z 1996 roku, kiedy pierwszy - i dotychczas ostatni - wygrała Champions League. W ubiełym sezonie się nie udało - w tym ma być jednak inaczej.

Olympique Lyon - Juventus. Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online

Przedmeczowe studio Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 18:00 na antenie Polsat Sport Premium 1. Mecz Olympique Lyon - Juventus Turyn rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję spotkania obejrzymy na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz po wykupieniu odpowiedniego abonamentu na platformie internetowej Ipla. Relację na żywo ze spotkania można śledzić na stronie Sport.pl.