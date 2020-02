Dwumecz Realu Madryt z Manchesterem City to nie tylko wielka rywalizacja gwiazd na boisku, ale też pojedynek dwóch wielkich szkoleniowców. Zinedine Zidane wygrał z Realem Ligę Mistrzów aż trzy razy z rzędu. Pep Guardiola dwukrotnie sięgał po to trofeum z FC Barceloną.

Real Madryt bez gwiazdy

Chociaż na boisku pełno będzie gwiazd, to gospodarze podejdą do meczu z Manchesterem City poważnie osłabieni. Eden Hazard, który trafił do Realu latem za 100 milionów euro z Chelsea, odniósł kontuzję, która prawdopodobnie wyklucza go z gry do końca sezonu. "Królewscy" mimo wszystko wciąż są specjalistami od Ligi Mistrzów - wygrali te rozgrywki czterokrotnie w ciągu ostatnich sześciu lat (poza tym odpadli w półfinale z Juventusem i w 1/8 z Ajaksem).

Manchester City z marzeniami na triumf

Guardiola w karierze odnosił sukcesy w pucharach międzynarodowych z każdą drużyną, którą prowadził. Ostatnio jednak puchar Ligi Mistrzów wznosił w sezonie 2010/2011. W poprzednich dwóch latach, już jako trener Manchesteru City, klub kończył rozgrywki na fazie ćwierćfinałowej. City zmaga się także w ostatnim czasie z sankcjami, jakie na klub chce nałożyć UEFA (wyrzucenie z LM na dwa sezony), jednak zawodnicy i Guardiola wciąż stawiają się jako jednego z faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów. Real Madryt - Manchester City gdzie i o której obejrzeć spotkanie 1/8 finału? TV, stream, na żywo

Transmisja meczu Real Madryt - Manchester City odbędzie się na antenach Polsat Sport Premium 1, TVP 1 oraz TVP Sport. Przedmeczowe studio wystartuje o godzinie 18:00 (Polsat Sport Premium 1) oraz o godzinie 20:05 (TVP Sport ). Transmisja spotkania wystartuje o godzinie 21:00 (Polsat Sport Premium 1; TVP 1; TVP Sport). Relację na żywo można natomiast śledzić na portalu Sport.pl.