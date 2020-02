To jeden z najciekawszych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów. W środę o godz. 21:00 Real Madryt podejmie na własnym boisku Manchester City. Będzie to starcie nie tylko dwóch wielkich klubów, ale także pojedynek znakomitych trenerów. Zinedine Zidane zmierzy się bowiem z Pepem Guardiolą. Ten pierwszy podkreśla jednak, że walki między nim i Hiszpanem nie ma sensu wysuwać na pierwszy plan. - To starcie Realu z Manchesterem, nie moje z Guardiolą. To będzie wielki mecz - przyznał 47-latek na konferencji prasowej.

REKLAMA

I dodał: Manchester przyjedzie do nas po zwycięstwo, ale my jesteśmy w dobrej formie. Jeden czy dwa słabsze mecze tego nie zmieniają.

Wielki fan Lewandowskiego marnuje talent?

Zidane zaskoczył na konferencji prasowej. Ocenił Guardiolę. "Każdy może mieć inną opinię"

Podczas spotkania z dziennikarzami Zidane komplementował Guardiolę. - Jest wielu topowych trenerów. Każdy może mieć inne zdanie, ale ja uważam, że Guardiola jest najlepszy na świecie - ocenił Francuz.