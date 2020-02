wiejski.empedokles 2 godziny temu Oceniono 11 razy 5

No, no, no- 2 mld wpłynęły to trollowisko się rozkręca. NIE MA ZAGROŻENIA BO PREZES ZDRÓW! a poza tym to bakterii nie widać, więc to mit. Chemitralis widać, więc to prawda! Minister mówi, że nie ma zarazków to nie ma. A chińczyki są głupie, że tak reagują. I francuzy też durne. I włosi. A od przed chwili austryjaki też głupie. I amerykany?

Gdzie jest stop nop, aktualnie opłacany przez rządzących, żeby nam wszystkim wszem i wobec udowodnić jak bardzo lekarze są durni i to wszystko zmowa koncernów?!