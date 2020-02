Karl-Heinz Rummenigge wręczył po wygranym 3:0 meczu z Chelsea prezent Hansiemu Flickowi. Trener Bayernu Monachium 24. lutego obchodził 55. urodziny, ale okazja do świętowania była dopiero po pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Już w poniedziałek składaliśmy mu najlepsze życzenia, ale teraz chciałbym wręczyć mu mały prezent. Dla tych, którzy zastanawiają się, co znajduje się w tym pudełku, odpowiadam: to długopis. W Bayernie podpisujemy nimi umowy - przyznał prezes Bayernu.

REKLAMA

Największy wygrany Bayernu Monachium! [WIDEO]

To może oznaczać, że klub chce przedłużyć współpracę z Hansim Flickiem na kolejny sezon! - Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, jak gra drużyna. Chcemy to kontynuować. Hansi, nie zmieniaj się - zwrócił się do Flicka Rummenigge. Wideo z wręczenia prezentu możecie obejrzeć tutaj:

Hansi Flick przejął Bayern Monachium po Niko Kovacu. Wcześniej był asystentem Chorwata i po jego odejściu tymczasowo został pierwszym trenerem. Zarząd Bayernu szukał nowego szkoleniowca, ale ostatecznie dał czas Flickowi i teraz może być z tej decyzji bardzo zadowolony. Po 23 meczach Bayern jest liderem Bundesligi, po zwycięstwie 3:0 nad Chelsea jest o krok od ćwierćfinału Ligi Mistrzów i wciąż ma szanse na wygranie Pucharu Niemiec.