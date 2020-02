Piotr Zieliński zaliczył piękną asystę przy golu Driesa Mertensa w 30. minucie. Napoli straciło jednak prowadzenie w 57. minucie po trafieniu Antoine'a Griezmanna. Jak Włosi ocenili reprezentanta Polski oraz Arkadiusza Milika?

Piotr Zieliński oceniony. Najlepsze określenie? "Niezmordowany"

- Niezmordowany. Zabrał piłkę Juniorowi Firpo, czym rozpoczął kontratak - to był przebłysk wspaniałej intuicji i wyczucia czasu. Poświęcił się dla zespołu, ale pokazał przy tym jakość. W drugiej połowie wielokrotnie wykorzystywał swoją intuicję i podejmował dobre decyzje. Był kluczowy w obronie w ustawieniu 4-5-1 - pisze neapolitański dziennik "Il Mattino", który przyznał mu ocenę 7,5 (skala 1-10). To najwyższa ocena obok Driesa Mertensa.

Ten sam dziennik ocenił Arkadiusza Milika, który w 53. minucie zastąpił kontuzjowanego Mertensa. - To normalne, że było widać różnicę. Ale od razu było widać po nim determinację, stworzył Callejonowi znakomitą okazję, ale Hiszpan został zatrzymany przez ter Stegena - piszą Włosi, dając notę 6,5.

Włoski Fox Sports ocenił Milika na 6, a wśród trzech najlepszych piłkarzy Napoli znalazł się Zieliński (6,5). - Zabrał piłkę Juniorowi Firpo i wykreował gola Mertensa. To piłkarz o wielkiej jakości, przy jego podaniach można zobaczyć, jak dzieje się magia. Jest reżyserem akcji Napoli, dużo biega, pomaga nawet w defensywie. To prawdopodobnie najlepszy pomocnik, jakiego Gattuso ma do dyspozycji - uzasadniono.

Zieliński: Mogliśmy wygrać to spotkanie

- Mogliśmy zrobić więcej i wygrać to spotkanie. Graliśmy bardzo dobrze. Możemy zrobić to samo w Barcelonie i zobaczymy, jak się uda. Nie pozwoliliśmy im oddawać strzałów, szkoda straconego gola. Barcelona to mistrzowie, nie można zostawiać im żadnej okazji. Powinniśmy bardziej zaryzykować, stworzyliśmy sobie dobre okazje - powiedział po meczu Piotr Zieliński.