Od początku spotkania Napoli bardzo dbało o zabezpieczenie defensywy i ewentualnych przejść pod pole karne Davida Ospiny Leo Messiego i jego kolegów z drużyny. Zawodnicy Gennaro Gattuso swobodnie tworzyli sobie jednak także pojedyncze okazje po drugiej stronie boiska. Te zakończyły się trzema groźnymi akcjami, po których padały dość słabe uderzenia na bramkę Ter Stegena.

W 30. minucie Napoli udało się jednak wyprowadzić akcję-marzenie, a wszystko rozprowadzał Piotr Zielinski. Polak najpierw powalczył z piłkarzem Barcelony, który wybijał mu piłkę, ale po chwili ta znowu była pod nogami naszego pomocnika. Zieliński popisał się znakomitym przeglądem pola, bo podał płaską piłkę przez całą szerokość pola karnego (między trzech graczy Barcelony), a Mertens fenomenalnym strzałem z 16 metrów pokonał Ter Stegena. Dries Mertens zdobył tym samym swoją 121. bramkę dla Napoli, co oznacza, że wyrównał rekord Marka Hamsika.

Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie, a po wznowieniu gry problemy mieli gospodarze. Kontuzji doznał Mertens, którego zmienił Arkadiusz Milik. Coraz mniej pewności w defensywie neapolitańczyków zaprocentowało lepszymi atakami, dotąd bezbronnej i słabej w ofensywie Barcelony.

W 57. minucie goście posłali podanie na prawe skrzydło, gdzie niepilnowany przez Di Lorenzo był Nelson Semedo. Portugalczyk płasko podał w pole karne, gdzie Antoine Griezmann musiał już tylko dołożyć nogę. Francuz pewnie pokonał Ospinę i zrobiło się 1:1. To był jednak jedyny celny strzał Barcelony w całym spotkaniu.

Do końca meczu gra była agresywna i dynamiczna, co zobrazowała zwłaszcza czerwona kartka dla Arturo Vidala w 89. minucie. Żadna z drużyn nie potrafiła już wykorzystać swoich okazji i spotkanie zakończyło się remisem. Do 90. minuty dograł je Piotr Zieliński, którego wyróżniała wspaniała asysta do Mertensa i widoczna pewność w rozegraniu piłki. Nieco mniej widoczny był natomiast Arkadiusz Milik, który nie wypracował sobie wielu sytuacji strzeleckich.

Napoli zaskoczyło przede wszystkim solidnością w defensywie, która dała Włochom niezły wynik u siebie z Barceloną. Na Camp Nou emocje przy remisie w pierwszym spotkaniu będą gwarantowane. Rewanż dwumeczu zaplanowano na środę 18 marca i godzinę 21:00.