Robert Lewandowski w 28. minucie może stracić prowadzenie w klasyfikacji strzelców LM!

Robert Lewandowski strzelił dwa gole na wagę zwycięstwa 3:2 z Paderborn w piątek. Media przed wtorkowym meczem mistrza Niemiec z Chelsea w 1/8 finału Ligi Mistrzów zwracają uwagę na inną statystykę. Napastnik pozostaje bez gola od 600 minut w spotkaniach fazy pucharowej rozgrywek.

UEFA premiuje mniejszą liczbę minut

Okazuje się, że jeśli do 28. minuty Robert Lewandowski nie zdobędzie bramki przeciwko Chelsea, to straci prowadzenie w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. A to dlatego, że Polak ma tyle samo bramek co Erling Haaland z Borussii Dortmund (po 10), ale rewelacyjny 19-latek potrzebował do tego 464 minuty. Lewandowski 10 bramek zdobył w 437 minut. A UEFA w klasyfikacji strzelców premiuje zawodników, którzy potrzebowali mniej minut na zdobywanie bramek. I tak też się stało.

Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea, a Bayernem odbędzie się we wtorek. Pierwszy gwizdek na Stamford Bridge zaplanowano na 21:00.