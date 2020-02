Piłkarzom Gennaro Gattuso udało się w ostatnim czasie wygrać pierwszy mecz w półfinale Pucharu Włoch z Interem Mediolan. Teraz stoją przed szansą historycznego awansu w Lidze Mistrzów. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński mają okazję zapisać się w historii klubu. SSC Napoli nie awansowało wyżej niż 1/8 finału rozgrywek. Po ostatnich zwycięstwach w lidze oraz pucharze krajowym czeka ich trudny sprawdzian. SSC Napoli w europejskich pucharach odniosło tylko jeden sukces: w sezonie 1988/1989, wtedy wygrało Puchar UEFA (obecnie Liga Europy).

FC Barcelona z piętnem poprzednich edycji

FC Barcelona w Lidze Mistrzów jest bardziej doświadczoną drużyną. Katalończycy pięciokrotnie wznosili puchar Ligi Mistrzów, jednak ostatnio miało to miejsce w sezonie 2014/2015. Ekipie Lionela Messiego nie udało się przebić dalej w rozgrywkach i od tamtego czasu Barcelona odpadała w ćwierćfinale. W ostatnich dwóch edycjach Katalończycy odpadali w dramatycznych okolicznościach: AS Roma wyeliminowała Barcę w sezonie 2017/2018 mimo porażki 1:4 w pierwszym meczu (3:0 w rewanżu) oraz gdy do tego samego doszło w poprzednim sezonie z triumfatorem Ligi Mistrzów - Liverpoolem (Hiszpanie wygrali 3:0 u siebie, by przegrać 0:4 na wyjeździe).

Liga Mistrzów. SSC Napoli - FC Barcelona gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie 1/8 rozgrywek? Transmisja TV, stream, na żywo

Transmisję spotkania SSC Napoli - FC Barcelona obejrzymy na antenie Polsatu Sport Premium 2. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Początek transmisji przewidywany jest na 20:50. Po wykupieniu abonamentu będzie można obejrzeć spotkanie w internecie na platformie Ipla, a relację na żywo śledzić na Sport.pl.