O wtorkowym spotkaniu Chelsea - Bayern w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów w felietonie dla "Przeglądu Sportowego" pisze były reprezentant Polski, Kamil Kosowski. Legenda Wisły Kraków do zwycięstwa typuje niemiecką drużynę.

Wielki fan Lewandowskiego marnuje talent?

"Przyjadą do Anglii ze świadomością, że są lepszym zespołem. Bardziej doświadczonym, z Robertem w składzie. I przekonaniem, że powinni ten mecz wygrać" - stwierdził Kosowski, który widziałby Lewandowskiego w składzie londyńczyków. "Ubolewam, że nie trafił do tej drużyny. Chelsea to zespół, do którego Polak idealnie by pasował, byłby jednym z najlepszych, jak nie najlepszym strzelcem Premier League. Przydałby się im taki zawodnik" - opisywał.

Według Kosowskiego najciekawszym meczem w tym tygodniu będzie spotkanie Realu Madryt z Manchesterem City. "Dla Anglików to niezwykle ważna edycja Ligi Mistrzów. Piłkarze Pepa Guardioli nie mają już żadnych szans na mistrzostwo kraju, zostali wykluczeni na dwa lata z LM. To może być dla nich ostatnia szansa, by razem sięgnąć jeszcze po jakieś trofeum" - wskazywał były zawodnik.

Mecz Chelsea z Bayernem rozpocznie się o godzinie 21:00 we wtorek. Dzień później o tej samej porze, w Madrycie zagrają Real i Manchester City.