Atletico Madryt udało się zatrzymać będący Liverpool, czyli zwycięzcę poprzedniem edycji Ligi Mistrzów. Juergen Klopp na pomeczowej konferencji odniósł się do kilku aspektów dwumeczu z Atletico i krytykował styl gry zawodników Diego Simeone.

- Ich plan wyglądał tak, aby wykluczyć Sadio Mane z meczu przez żółtą kartkę - powiedział Klopp - Bałem się, że przeciwnik padnie, jeśli Sadio weźmie tylko głęboki wdech. Już po 30 minutach trzech graczy Atletico leżało na ziemi, mimo że nie byli kontuzjowani - dodaje szkoleniowiec.

Podobne zachowania skrytykował także lewy obrońca Liverpoolu Andy Robertson, a Virgil Van Dijk wtrącił tylko, że "tak wygląda hiszpański futbol".

Piłkarze Atletico zaskoczeni słowami Juergena Kloppa

Według ESPN piłkarze Atletico byli zaskoczeni słowami Juergena Kloppa. Nadmienili także, że na przyszłość Niemiec powinien zająć się na grze swojego zespołu, zamiast wytykać błędy Atletico, gdyż to Liverpool nie oddał ani jednego celnego strzału.

Rewanżowe spotkanie Liverpoolu z Atletico odbędzie się 11 marca na Anfield Road. - Tam wszystko będzie wyglądało inaczej i Atletico to poczuje. To jest to, do czego zmierzamy. Widziałem szczęśliwe twarze piłkarzy Atletico. Rozumiem, bo to było ważne zwycięstwo, ale to jeszcze nie koniec - zapowiada Juergen Klopp.