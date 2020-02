Tottenham wygrał trzy ostatnie spotkania, m.in. ograł Manchester City. W tabeli Premier League zajmuje piątą pozycję. Teraz jednak skupia się na Lidze Mistrzów. Powtórzyć sukces z zeszłego roku, czyli awans do finału, będzie bardzo trudno, ale nikt sobie nie wyobraża w Londynie, by odpaść już w pierwszym dwumeczu fazy pucharowej. Z kolei RB Lipsk to wicelider Bundesligi, który traci zaledwie punkt do Bayernu Monachium, więc zapowiada się znakomite spotkanie.

W wyjściowym składzie Tottenhamu nie ma kontuzjowanych Harry'ego Kane'a i Heung-min Sona. Anglik doznał urazu ścięgna udowego i nie zagra jeszcze przez dwa miesiące. Koreańczyk złamał rękę i wszystko wskazuje na to, że nie zagra już w tym sezonie. Jose Mourinho postawił więc w ataku na Lucasa.