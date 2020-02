Gian Piero Gasperini i Albert Celades podali składy Atalanty Bergamo oraz Valencii na pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jakie decyzje personalne i taktyczne podjęli obaj szkoleniowcy?

Atalanta - Valencia: składy

Gasperni ustawił swój zespół w formacji 3-4-3. W bramce zagra Pierluigi Gollini, w obronie Rafael Toloi, Jose Palomino, Berat Djimisti. W pomocy znaleźli się Hans Hateboer, Marten de Roon, Remo Freuler oraz Gosens. Z przodu wystąpią zaś Josip Ilicić, Mario Pasalić oraz Alejandro Gomez.

- Martwię się, bo Atalanta to dobry zespół. Mają wiele zalet. Nie jest to klub, który przyciąga uwagę, ale zajmuje czwarte miejsce i ma dobry sezon. Gra bardzo dobry futbol. To trudny rywal i musimy dać z siebie wszystko, by uzyskać korzystny rezultat - mówił Celades, który we Włoszech nie będzie mógł skorzystać m.in. z usług największej gwiazdy Valencii - Rodrigo (uraz kolana).

Skład Atalanty: Gollini - Toloi, Palomino, Djimisti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Ilicić, Pasalić, Gomez

Skład Valencii: Domenech - Wass, Mangala, Diakhaby, Gaya - Torres, Parejo, Kondogbia, Soler - Maxi Gomez, Guedes

Początek meczu o godzinie 21:00. Relacja na żywo w Sport.pl.