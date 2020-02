Tottenham - RB Lipsk

Zespół Jose Mourinho wygrał trzy ostatnie spotkania, m.in. ograł Manchester City. W tabeli Premier League zajmuje piątą pozycję. Teraz jednak skupia się na Lidze Mistrzów. Powtórzyć sukces z zeszłego roku, czyli awans do finału, będzie bardzo trudno, ale nikt sobie nie wyobraża w Londynie, by odpaść już w pierwszym dwumeczu fazy pucharowej. Z kolei RB Lipsk to wicelider Bundesligi, który traci zaledwie punkt do Bayernu Monachium, więc zapowiada się znakomite spotkanie.

Tottenham - RB Lipsk. Transmisja TV, stream online, na żywo

Mecz Tottenham - RB Lipsk odbędzie się w środę 19 lutego o godz. 21. Transmisja TV w TVP Sport, oraz w Polsat Sport Premium 1 i online na stronie ipla.tv. Dostęp do platformy jest płatny.

