wszytskieloginyzajete 3 godziny temu Oceniono 6 razy 4

ciekawe, co piszą media hiszpańskie. W mojej ocenie sędziował bardzo dobrze, kontrowersje zawsze się znajdą, ale pretensje dotyczą nieistotnych kwestii. Sędzia Marciniak nie był stronniczy, tylko pozwalał grać. Jeśli ktoś z jego decyzji odniósł więcej korzyści, to właśnie Liverpool, ponieważ pod koniec pierwszej połowy Mane powinien był zobaczyć drugą żółtą i wylecieć z boiska, ale sędzia mu odpuścił. I dobrze, że odpuścił, bo można było dalej oglądać normalny mecz. Jeśli chodzi o grę na czas, to pod koniec meczu więcej akcji mieli Hiszpanie, a defensywa Liverpoolu była co raz bardziej dziurawa. Raczej zanosiło się na dwa zero niż na wyrównanie, zwłaszcza po wejściu Diego Costy. Tak że takie narzekanie przegranej strony.