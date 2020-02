Wtorkowe spotkania przyniosły kibicom piłki nożnej wiele niespodzianek. Borussia Dortmund i Atletico Madryt, zaskoczyły. Niemiecki klub po dwóch golach Haalanda wygrał z PSG, przerywając serię bez porażki paryskiego klubu. Hiszpanie wygrali 1:0 ze zwycięzcą poprzedniej edycji rozgrywek Liverpoolem.

Jose Mourinho przed szansą ćwierćfinału

W zeszłym sezonie Tottenham sporo namieszał w Lidze Mistrzów. Londyński klub rok temu doszedł do finału tych rozgrywek, w którym przegrał z Liverpoolem. W tym sezonie wciąż może powtórzyć ten sukces. W środę zagra z RB Lipsk. To jeszcze nie finał, ale stawka już jest wysoka. Niemiecki klub czeka trudne zadanie zatrzymania Tottenhamu, który nie przegrał ostatnich siedmiu spotkań. Nie wolno jednak drużyny z Lipska spisywać na straty. Przed potknięciem pod koniec stycznia z Eintrachtem Frankfurt (0:2), piłkarze RB Lipsk mieli imponującą serię dziesięciu zwycięstw oraz trzech remisów. Do tego warto dodać, że będzie to pierwsze spotkanie, w którym naprzeciwko siebie staną te drużyny.

Liga Mistrzów, beniaminek przed szansą

Atalanta Bergamo stanie przed szansą na historyczny sukces i awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Włoski klub to absolutny debiutant tych rozgrywek. Piłkarze Gian Piero Gasperiniego zatrzymali w tym sezonie niejednego giganta, a w lidze strzelili najwięcej bramek ze wszystkich drużyn (63). Valencia może mieć spore problemy z Włochami. Trener Albert Celades musi wystawić dość okrojony skład, ponieważ na środowe spotkanie w Mediolanie zabraknie aż ośmiu zawodników.

Liga Mistrzów. Tottenham - RB Lipsk, Atalanta - Valencia transmisja TV, stream, na żywo

Transmisje środowych meczów będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz TVP.

Studio rozpocznie się o godzinie 18:00 (Polsat Sport Premium 1);

Transmisje meczów Tottenham Hotspur - RB Lipsk (Polsat Sport Premium 1, TVP1, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl) oraz Atalanta Bergamo - Valencia CF (Polsat Sport Premium 2) od godz. 20:50.