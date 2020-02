yabadabadou pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Po pierwsze: dla Polski kompletnie nie ma znaczenia jaki skład wystawią Hiszpanie. Obawiam się, że są w stanie wygrać z nami o każdej porze dnia i nocy nawet trzecim składem.

Po drugie: nie rozumiem dlaczego nasi polscy kopacze w wieku 19-20 lat nie mogą grać na takim poziomie, w takich zespołach? Tylko do lat ok 25-26 są co najwyżej "młodymi talentami" do obróbki, z nadzieją że może kiedyś podbiją drugą bundesligę lub co najwyżej środek tabeli we Włoszech. Gdzie robimy błąd? Naprawdę nie mamy talentów?