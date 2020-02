Była 4. minuta meczu, gdy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłka odbiła się od Fabinho i spadła pod nogi Saula. Pomocnik Atletico znalazł się w doskonałej sytuacji, której nie zmarnował i strzałem z bliska pokonał Alissona Beckera. Był to jedyny gol we wtorkowy wieczór na Wanda Metropolitano. Gol, który dał Atletico minimalną zaliczkę przed rewanżem na Anfield Road.

Atletico Madryt powstrzymało Liverpool w Lidze Mistrzów!

Chociaż zespół Diego Simeone w lidze hiszpańskiej rozczarowuje, to we wtorek, w meczu z Liverpoolem, zaprezentowało się z najlepszej strony. Atletico zagrało perfekcyjnie w obronie, nie dopuszczając rywali do okazji bramkowych. Wystarczy napisać, że drużyna Juergena Kloppa nie oddała we wtorek celnego strzału!

Najbliżej wyrównania Liverpool był po przerwie. W 73. minucie z prawej strony dośrodkował Divock Origi, a minimalnie niecelny strzał głową oddał Jordan Henderson. Pięć minut wcześniej drugiego gola dla Atletico mógł strzelić Alvaro Morata. Mógł, jednak składając się do strzału w polu karnym Liverpoolu poślizgnął się i fatalnie skiksował.

Atletico pokonało 1:0 Liverpool i z taką zaliczką pojedzie na Anfield Road. Rewanż 11 marca w Anglii. Początek meczu o godzinie 21:00.