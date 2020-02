Po pierwszej połowie PSG mogło być zadowolone, że nie straciło żadnej bramki, bo to Borussia przeważała. Najaktywniejszy był Jadon Sancho, który przeprowadził kilka rajdów, ale jego strzały albo bronił Keylor Navas, albo niecelnie dogrywał do Erlinga Haalanda. Norweg to pierwszy piłkarz, który zagrał w Lidze Mistrzów w dwóch klubach w grupie i w fazie pucharowej (zimą sprzedał go Red Bull Salzburg). Goście odpowiedzieli jednym groźnym, aczkolwiek niecelnym strzałem Neymara z rzutu wolnego.

W 70. minucie Sancho podał na skrzydło do Achrafa Hakimiego, który zagrał wzdłuż bramki w kierunku Raphaela Guerreiroa, ale strzał Portugalczyka obronił Keylor Navas. Przy dobitce Haalanda był jednak bezradny. To był dziewiąty gol Norwega w tym sezonie LM! Radość gospodarzy trwała tylko sześć minut, bo potem Kylian Mbappe minął czterech rywali i zagrał do Neymara, który musiał tylko dostawić nogę, a piłka wpadła do pustej bramki. Na ripostę nie trzeba było długo czekać.

W 78. Haaland huknął nie do obrony z 18. metra i było 2:1. To pierwszy nastolatek w historii, który zdobył 10 bramek w LM w jednym sezonie. I tym samym zrównał się golami z Robertem Lewandowskim. Później PSG mogło jeszcze wyrównać, ale strzał Neymara z bliskiej odległości odbił się od spojenia słupka z poprzeczką.

Rewanż odbędzie się 11 marca. Rok temu PSG odpadło własnie w 1/8 finału, gdy mistrzów Francji wyeliminował Manchester United.

Dobry mecz Łukasza Piszczka

W trakcie wtorkowego spotkania Łukasz Piszczek był kapitanem Borussii, dla której rozegrał 350. meczów w karierze, w tym 50. w Lidze Mistrzów, co jest klubowym rekordem. Polak może być zadowolony ze swojego występu. Wielokrotnie przecinał akcje rywali i imponował spokojem w trudnych sytuacjach.