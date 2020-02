maly_obibok 14 minut temu 0

Akurat do Polski, chybażeście och...eli, facet, który właśnie w tej chwili gra na najwyższym poziomie, jakim jest Liga Mistrzów i to już po wyjściu z grupy, miałby trafić do tego beznadziejnego badziewia? I to juz za kilka miesięcy? A co by tu niby robił ?90 minut uciekał, żeby mu te kmioty nóg nie połamali ? Podania nie miałby z kim wymienić, bo tu nikt a nikt w piłkę nie umie grać, z wyjątkiem Błaszczykowskiego. To juz lepej do jakiś Stanów by na ten rok wyjechał i przynajmniej jeszcze trochę siana zarobił.