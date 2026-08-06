Goncalo Feio trenował pierwszy zespół Legii Warszawa od kwietnia 2024 do czerwca 2025. Sezon ukończył na 5. lokacie w Ekstraklasie, zdobył Puchar Polski, a także wystąpił w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Wtedy to odniósł m.in. historyczny triumf nad Chelsea - stołeczny klub został pierwszą ekipą z Polski, która wygrała na angielskiej ziemi w rozgrywkach Starego Kontynentu. - Było coś symbolicznego w tej nocy - mówił Feio w najnowszym wywiadzie dla Daniela Sobisa, ale nie tylko ten wątek poruszył.

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Goncalo Feio wybrał. Oto najlepszy polski piłkarz, którego trenował

Feio miał okazję współpracować z wieloma polskimi piłkarzami. W przeszłości pracował nie tylko w Legii, ale i w Radomiaku Radom, Motorze Lublin, a także jako asystent w ekipie Wisły Kraków. W trakcie rozmowy padło więc pytanie: "Najlepszy polski piłkarz, którego trenowałeś?".

Feio od razu odpowiedział: "Sebastian Szymański". Przez kilka miesięcy współpracował z 27-latkiem w akademii Legii. - Obserwowanie jego rozwoju, od poziomu akademii do zawodnika międzynarodowego, to był dla mnie zaszczyt - mówił wprost. - Miał wyjątkową jakość. Ale co wydaje się ważniejsze, miał nastawienie pozwalające mu na ciągłe doskonalenie się - podkreślał Feio. Jak zdradził Portugalczyk, to właśnie praca w tej akademii była dla niego jednym z najważniejszych rozdziałów w karierze.

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Tak rozwijała się kariera Sebastiana Szymańskiego

W 2016 roku Szymański awansował do pierwszej drużyny z Warszawy. Rozegrał dla niej 86 spotkań, zdobywając 11 bramek i 13 asyst. Trzy lata później przeniósł się do Dynamo Moskwa, a po wybuchu wojny w Ukrainie, trafił na wypożyczenie do Feyenoordu. W Holandii nie został na dłużej. W 2023 roku przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Fenerbahce Stambuł, a stamtąd w styczniu 2026 roku trafił do Stade Rennais. Tam gra do dziś. A Feio? Pozostaje bez pracy. W czerwcu rozstał się z portugalską Tondelą i jak dotąd nie znalazł miejsca na nowej ławce trenerskiej.