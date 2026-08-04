10 kwietnia tego roku Polskę obiegła tragiczna wiadomość o śmierci bardzo cenionego i lubianego trenera Jacka Magiery. Były piłkarz, reprezentant Polski, trener, asystent Jana Urbana w kadrze zmarł w wieku 49 lat. "To najtrudniejszy tekst, jaki w życiu napisałem. Tekst, który pewnie Jackowi Magierze by się nie spodobał, bo uznałby go za laurkę. Ale tak dobrego człowieka po prostu nie da się inaczej wspominać" - pisał Konrad Ferszter.

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Piękny gest Legii Warszawa. Tak upamiętniono Jacka Magierę

Kibice Legii Warszawa uczcili pamięć Jacka Magiery. Dzień po jego śmierci stołeczni fani przygotowali specjalną oprawę, którą zaprezentowali w trakcie minuty ciszy. "Tak poruszającej ciszy na stadionie Legii nie było dawno. Przez minutę przy Łazienkowskiej słychać było tylko odgłos dopalających się rac. Rac, które składały się na oprawę poświęconą pamięci Jacka Magiery" - dodawał Konrad Ferszter.

Teraz Legia Warszawa znów pokazała, że Jacek Magiera zostanie zapamiętany na zawsze.

"Są słowa, do których warto wracać, z których warto czerpać i wyciągać lekcje. Zwłaszcza gdy stoją za nimi wyjątkowi ludzie. Panie Jacku, Legia nigdy o Panu nie zapomni!" - napisała Legia Warszawa w serwisie X.

Do wpisu dołączono zdjęcie ściany w szatni Legii Warszawa ze słynnym cytatem Jacka Magiery. Trener powiedział w 2016 roku po wygranym 1:0 meczu ze Sportingiem w fazie grupowej Ligi Mistrzów: "Nauczmy się robić rzeczy małe, a będziemy robić wielkie!". Te słowa zostały napisane w języku polskim i angielskim

Jacek Magiera to legenda Legii Warszawa. W różnych rolach spędził w klubie blisko dwadzieścia lat. Na Łazienkowską trafił wiosną 1997 roku i jako piłkarz, z półroczną przerwą na wypożyczenie do Widzewa Łódź, grał w Legii Warszawa przez osiem lat. Wystąpił w niej 217 razy, zdobył 19 bramek, miał siedem asyst.

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Magiera z Legią zdobył dwa mistrzostwa Polski (2002 i 2006), Puchar Polski (1997), Superpuchar oraz Puchar Ligi.