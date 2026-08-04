Media: Raków znalazł następcę Brunesa. Prostu z mundialu

Raków Częstochowa zaliczył falstart na początku nowego sezonu Ekstraklasy. Zespół Dawida Kroczka przegrał po 1:2 z Wisłą Płock i ze Śląskiem Wrocław. Jedynym plusem dla Rakowa jest awans do trzeciej rundy el. Ligi Konferencji po wygranym 7:1 dwumeczu z maltańską Vallettą. Poza tym częstochowianie przechodzą zmiany kadrowe. Z klubu odszedł Jonatan Braut Brunes, za którego Sparta Praga zapłaciła sześć mln euro. W Rakowie nie ma też Iviego Lopeza, Zorana Arsenicia, Leonardo Rochy czy Ariela Mosóra.

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Raków finalizuje transfer następcy Jonatana Brauta Brunesa. Wypożyczenie z Anglii

Brytyjski dziennikarz Alex Jones informuje, że nowym napastnikiem Rakowa ma zostać Ali Al-Hamadi z Ipswich Town. Beniaminek Premier League nie pozbędzie się Irakijczyka na stałe, ponieważ transakcja ma zostać zawarta w ramach rocznego wypożyczenia. Wygląda na to, że Raków nie będzie miał możliwości wykupu tego zawodnika po zakończeniu sezonu.

Al-Hamadi grał ostatnio z Irakiem na mistrzostwach świata, ale nie zdobył bramki w żadnym ze spotkań. Przypomnijmy, że Irak grał w grupie z Senegalem (0:5), Francją (0:3) i Norwegią (1:4). Al-Hamadi strzelił gola w spotkaniu z Boliwią (2:1), który zapewnił Irakowi awans na mundial.

Al-Hamadi reprezentuje Irak, ale spędził całą swoją karierę w Anglii. Napastnik dołączył do Ipswich Town w styczniu 2024 r. za niewiele ponad milion euro. W poprzednim sezonie Al-Hamadi zagrał jeden mecz dla Ipswich w rundzie jesiennej, a potem trafił na wypożyczenie do trzecioligowego Luton Town. Tam Al-Hamadi strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę w trzynastu meczach.

Aktualnie Raków ma w kadrze trzech napastników - Mahira Emreliego, Isaka Brusberga i Adama Basse. Na razie podstawowym wyborem dla trenera Kroczka jest Emreli, który strzelił dwa gole w czterech meczach. Reprezentant Azerbejdżanu jest jednak wypożyczony z FC Kaiserslautern.

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Teraz Raków Częstochowa będzie przygotowywał się do dwumeczu z Hammarby IF w trzeciej rundzie el. Ligi Konferencji, a Ekstraklasa przychyliła się do wniosku o przełożenie ligowego spotkania z Zagłębiem Lubin. Spotkania Raków - Hammarby odbędą się 6 i 13 sierpnia.