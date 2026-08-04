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Lech podjął decyzję ws. 17-krotnego reprezentanta Polski. "A po co nam on?"

Paweł Dawidowicz w ubiegłym sezonie rozegrał 12 spotkań dla Rakowa Częstochowa. Od lipca jest już wolnym zawodnikiem i mówiło się, że może zostać w Polsce. Zdaniem Gianluki Di Marzio miał się nim interesować Lech Poznań. Teraz światło dzienne ujrzały nowe informacje.
Niels Frederiksen
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Paweł Dawidowicz w minionym sezonie był piłkarzem Rakowa. Jednak kariery tam nie zrobił - zagrał w zaledwie 12 spotkaniach i nazbierał w sumie 588 minut. Teraz znów stał się wolnym zawodnikiem i wydawało się, że może zostać w Polsce. Reprezentant Polski miał bowiem mieć ofertę z Lecha Poznań - tak przynajmniej twierdził Gianluca Di Marzio.

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Lech chce Dawidowicza? Zaskakująca odpowiedź

Zdaniem Włocha Dawidowiczowi zależy na powrocie do Włoch. "Po spędzeniu ostatnich kilku miesięcy w Rakowie, zawodnik chce wrócić do Włoch i odkłada transfer pomimo nacisków ze strony Lecha Poznań, który chce go natychmiast pozyskać. Dawidowicz został zaoferowany Monzie i klubom z Serie B: Pizie, Sampdorii, Juve Stabii i Empoli" - mogliśmy przeczytać na stronie włoskiego dziennikarza.

Teraz nowe informacje nt. rzekomej oferty z Lecha Poznań ujawniają dziennikarze "Faktu". "Jak ustalił 'Fakt', Kolejorz nie prowadzi żadnych rozmów z 31-latkiem i nie planuje jego sprowadzenia w trwającym oknie transferowym" - czytamy.

- A po co nam on? - zapytał dziennikarzy ich anonimowy informator.

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Dziennikarze stwierdzają w artykule, że informacje o zainteresowaniu Lecha Poznań mogą być elementem gry agentów, by wynegocjować lepsze warunki kontraktu.

Aktualnie Paweł Dawidowicz jest wyceniany na 500 tys. euro. W przeszłości grał w takich klubach jak Hellas Verona, Benfica, Palermo, Bochum, czy Lechia Gdańsk. Defensor rozegrał także 17 spotkań dla reprezentacji Polski.

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