Ależ wieści! Borussia Dortmund chce 19-letniego Polaka z Ekstraklasy

Marcel Reguła w ostatnich miesiącach robił furorę w reprezentacji Polski do lat 21 oraz Zagłębiu Lubin. W pierwszej kolejce obecnego sezonu Ekstraklasy też zdobył bramkę (2:0 z Piastem Gliwice), przez co na meczu z Legią w Warszawie (1:3) pojawił się wysłannik słynnego klubu.

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Marcel Reguła bohaterem dużego transferu? Szef skautingu znanego klubu na meczu z Legią Warszawa

Jak poinformował portal Meczyki.pl, w niedzielę na stołecznych trybunach zasiadł Bastian Schulz, szef skautingu Borussii Dortmund. "Obecność Schulza przy Łazienkowskiej oznacza, że sprawa jest poważna" - podkreślono. Jednak opcji jest więcej.

Młodzieżowym reprezentantem kraju mają interesować się również inne zespoły z pięciu czołowych lig europejskich. Do tego dochodzi "mocny klub" z Championship (druga liga angielska), a pojawiają się też sygnały z Danii.

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Na razie nie ma konkretnych ofert za 19-latka, natomiast trzeba pamiętać, że okno transferowe jeszcze trochę potrwa, a najlepsze drużyny dopiero za jakiś czas rozpoczną sezon. "Jest mnóstwo czasu po stronie zainteresowanych klubów, aby podjąć decyzję co do Reguły. A sam zawodnik też może spokojnie przemyśleć swoją pozycję" - dodano w artykule.

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Niemiecki klub wydaje się realizować strategię transferową polegającą na sprowadzaniu młodych piłkarzy z potencjałem (których potem będzie mógł sprzedać drożej). Tego lata przyszli tam sami nastolatkowie: Justin Lerma (18 lat), Kaua Prates (18), Konstantinos Karetsas (18) oraz Joane Gadou (19). Polak wpisywałby się w ten trend, choć inną sprawą jest to, czy miałby perspektywy na regularną grę.

W Zagłębiu Lubin Marcel Reguła jest pewniakiem do gry. Niedzielny mecz z Legią Warszawa był dla niego 45. w pomarańczowej koszulce, nie powiększył za to dorobku dziewięciu goli oraz ośmiu asyst. Z kolei jego bilans w reprezentacji Polski do lat 21 to siedem występów, dwie bramki oraz jedna asysta.