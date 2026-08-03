Karol Nawrocki ułaskawił "Starucha". To znany kibol

Piotr "Staruch" Staruchowicz jest znanym kibicem Legii Warszawa, jednym z gniazdowych, którzy prowadzą doping na stadionie Legii. Od dłuższego czasu nie mógł jednak pojawiać się na obiekcie stołecznej drużyny. Sąd Rejonowy w Lublinie ukarał go dwuletnim zakazem stadionowym za to, że "przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności". Za tym zwrotem kryje się fakt, że "Staruch" stał na płocie.

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"Staruch" ułaskawiony przez prezydenta. Jego prawnik to potwierdza

Kilka miesięcy temu o tej sprawie zrobiło się głośno, bo fan Legii osobiście zwrócił się do Karola Nawrockiego z prośbą o ułaskawienie. - Dzwonię w sprawie, nazwijmy to, prywatnej, bo zostałem ukarany zakazem stadionowym za stanie na płocie i prowadzenie dopingu w Lublinie na meczu, mimo że posiadałem akredytację wydaną przez organizatora meczu. Sąd w Lublinie postanowił mnie skazać na dwa lata zakazu stadionowego. Chciałbym zapytać Pana Prezydenta, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku - mówił Staruch w trakcie rozmowy telefonicznej z prezydentem, który w grudniu zeszłego roku udzielał wywiadu Kanałowi Zero.

Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział, że zajmie się tą sprawą na początku roku. Minęło trochę więcej czasu, ale "Staruch" znalazł się w gronie ułaskawionych 3 sierpnia, o czym teraz informuje Przegląd Sportowy Onet.

"Mogę już potwierdzić, że Pan Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z przysługującej mu »autonomicznej« prerogatywy prawa łaski także dzisiaj wobec drugiego mojego Mandanta (słynnego Starucha) i uwolnił go od tzw. zakazu stadionowego" - przekazał adwokat "Starucha" na Twitterze.

"W 2010 r., podczas próby uczczenia minutą ciszy Jana Wejcherta, ówczesnego współwłaściciela Wojskowych, zaintonował w kierunku Mariusza Waltera okrzyk: "jeszcze jeden!". Po tym został siłą zdjęty z gniazda i wyprowadzony przez ochronę. Klub nałożył wtedy na niego dwuletni zakaz wstępu" - przypomina PS Onet.

"W kolejnych latach miał również problemy z wymiarem sprawiedliwości. Oskarżono go o handel narkotykami, lecz w 2016 r. został uniewinniony. Został też skazany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, a wcześniej miał wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii Warszawa. Wokół środowiska kibicowskiego, do którego należy, narosło wiele teorii o paramafijnych strukturach. Policja wiązała grupy kibolskie z przestępczością zorganizowaną" - podkreślono.