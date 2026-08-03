Media: Wielki hit Wieczystej! Chcą byłego króla strzelców Ekstraklasy

Źle rozpoczął się sezon Wieczystej Kraków. Absolutny beniaminek Ekstraklasy przegrał pierwsze dwa spotkania - z Radomiakiem Radom i Lechem Poznań. Oba mecze zakończyły się wynikiem 1:2. W tej chwili podopieczni Kazimierza Moskala zamykają ligową tabelę.

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Gościem niedzielnego odcinka programu Liga+ Ekstra na antenie stacji Canal+ Sport był wiceprezes Wieczystej, Sławomir Peszko. W jednym z segmentów powiedział, że Kazimierz Moskal najprawdopodobniej nie będzie trenerem krakowskiego klubu do końca bieżącego sezonu. Peszko zdradził też kilka innych ciekawych informacji.

Oto nowy napastnik Wieczystej Kraków

Jedna z nich dotyczyła planów sprowadzenia nowego napastnika. - Jest parę ciekawych nazwisk na liście. Z czterema jestem w kontakcie. W tym tygodniu dołączy jeden. (...) Myślę, że będzie znany i pamiętany z Ekstraklasy - powiedział Sławomir Peszko o kolejnym ruchu transferowym beniaminka.

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Nie trzeba było długo czekać na informacje dotyczące personaliów nowego napastnika Wieczystej. Jak informuje "Weszło", do Krakowa trafi Efthymios Koulouris. Grek w Polsce spędził dwa lata, grając w Pogoni Szczecin. W 84 meczach dla Portowców strzelił 52 bramki. W sezonie 2024/25 był królem strzelców Ekstraklasy, notując aż 28 ligowych trafień.

Efthymios Koulouris trafi do beniaminka Ekstraklasy

W sierpniu zeszłego roku Koulouris opuścił Szczecin. Saudyjska Al-Ula zapłaciła za reprezentanta Grecji aż 4 mln euro. Napastnik podtrzymał swoją strzelecką passę, gdyż skończył sezon z 23 bramkami w swoim dorobku. Drużyna z drugiego poziomu rozgrywkowego do samego końca walczyła o awans, ale misja nie powiodła się po porażce w barażach.

Wieczysta musi poczekać na przerwanie złej serii i zdobycie pierwszych punktów w historii występów w Ekstraklasie. Mecz 3. kolejki z GKS-em Katowice został przełożony na wniosek Katowiczan. Podopieczni Kazimierza Moskala wybiegną na boisko dopiero 15 sierpnia, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Piastem Gliwice.