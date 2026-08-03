Media: Legia znalazła następcę Rajovicia. Jest jeden problem

Legia Warszawa idealnie rozpoczęła sezon 2026/27. Zwycięstwa nad Pogonią Szczecin i Zagłebiem Lubin sprawiły, że stołeczna drużyna jest liderem Ekstraklasy po drugiej kolejce. Marek Papszun jednak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego zespół potrzebuje dalszych wzmocnień - zwłaszcza na pozycji napastnika.

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Niedzielne zwycięstwo nad Zagłębiem wprawiło zebranych na trybunach fanów Wojskowych w bardzo dobry nastrój, jednak w tej beczce miodu była łyżka dziegciu. "Radość kibiców popsuł tylko Mileta Rajović, który znowu zagrał od pierwszej minuty" - napisał dziennikarz Sport.pl, Konrad Ferszter. Duńczyk przy Łazienkowskiej słynie ze swojej nieskuteczności.

Tyle Lechia Gdańsk chce otrzymać za napastnika

Nic dziwnego, że w mediach huczy od plotek dotyczących możliwego transferu nowego napastnika do drużyny Marka Papszuna. Miałby nim być Bohdan Wjunnyk z Lechii Gdańsk. Ojciec Ukraińca, który jest też jego agentem, dwa tygodnie temu opublikował zdjęcie spod stadionu Legii. Piłkarz nie ukrywa, że chce odejść z Lechii. Nieco bardziej wstrzemięźliwy jest trener Wojskowych. - To jest poza mną - powiedział na temat Wjunnyka podczas konferencji prasowej przed meczem z Zagłębiem.

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Najnowsze informacje w tej sprawie przekazują "WP Sportowe Fakty". Okazuje się, że trójmiejski klub za swojego piłkarza życzy sobie ok. 800 tys. euro. "Lechia chciałaby odzyskać pieniądze, które musiała przelać na konto Szachtara Donieck w ramach tzw. opłaty solidarnościowej" - czytamy. Problem jest tylko jeden.

Legia Warszawa chce, ale nie może

Legii obecnie nie stać na transfery gotówkowe. Przy braku środków, działacze szukają innego rozwiązania. Mogłoby nim być oddanie Lechii dwóch młodych zawodników z akademii. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Sam Wjunnyk wrócił już do treningów po groźnej kontuzji odniesionej pod koniec zeszłego sezonu.

Powodem chęci jego odejścia do Legii jest nie tylko kwestia chaosu organizacyjnego w Gdańsku, ale również zapisów w jego kontrakcie z Lechią. Wielu piłkarzy miało klauzule umożliwiające rozwiązanie umowy po spadku. W przypadku Ukraińca modyfikacji uległy jego zarobki, które zostały pomniejszone o połowę.

Marek Papszun będzie chciał podtrzymać dobrą passę swojej drużyny podczas meczu z Koroną w Kielcach. Legia swój mecz 3. kolejki Ekstraklasy rozegra w sobotę 8 sierpnia o godzinie 20:15.