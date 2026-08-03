Peszko odpalił bombę ws. trenera Wieczystej. Naprawdę to powiedział

Choć kadrowo i finansowo Wieczysta Kraków wydawała się przed sezonem nawet najmocniejsza z beniaminków, jest na razie jedynym zespołem z nich, który po dwóch kolejkach nie ma na koncie ani jednego punktu. Wisła Kraków przegrała z Piastem Gliwice (3:4), ale wygrała z GKS-em Katowice (2:1). Śląsk Wrocław uległ Górnikowi Zabrze (1:2), lecz zwyciężył z Rakowem Częstochowa (2:1). Tymczasem ekstraklasowy debiutant przegrał zarówno z Radomiakiem Radom (1:2), jak i Lechem Poznań (1:2).

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Dwie porażki podgrzały i tak gorący już stołek

Powszechnie wiadomo, że stołek trenerski w Wieczystej to jeden z najgorętszych, na jakim można usiąść. Krakowianie mieli w zeszłym sezonie w I lidze trzech trenerów zatrudnionych na stałe (Przemysław Cecherz, Gino Lettieri, Kazimierz Moskal). Dlatego też Kazimierz Moskal szybko może zostać pierwszym szkoleniowcem, który zostanie zwolniony w tym sezonie. Szczególnie że jedna z najważniejszych osób w klubie niespecjalnie w niego wierzy.

Peszko nie wierzy w Moskala

Sławomir Peszko, wiceprezes Wieczystej, wziął udział w programie "Liga+ Extra" na Canal+ Sport. Tam zagrał z prowadzącymi w pomidora, czyli szybkie odpowiadanie "tak" lub "nie" na kolejne pytania. Jedno z nich brzmiało "Kazimierz Moskal będzie trenerem Wieczystej co najmniej do końca obecnego sezonu?". Peszko zaśmiał się, ale potem dość zdecydowanie odpowiedział "nie".

Trenerowi Moskalowi po tej wypowiedzi z pewnością nie jest do śmiechu. To kolejny dowód na to, że wyniki Wieczystej muszą się poprawić i to od zaraz, bo inaczej czeka go szybki bilet do trenerskiego bezrobocia. Teraz Krakowianie mają więcej czasu na przygotowania do następnego meczu, ponieważ w 3. kolejce GKS Katowice skorzystał z przywileju wynikającego z gry w europejskich pucharach i przełożył mecz właśnie z Wieczystą. Tym samym beniaminek kolejne spotkanie rozegra dopiero 15 sierpnia na wyjeździe z Piastem Gliwice.