Żenujące sceny po meczu Legii. "Żyleta" dała zadanie piłkarzowi. Oto co zrobił

Legia Warszawa wygrała 3:1 z Zagłębiem Lubin i zasiadła w fotelu lidera. Tylko Jagiellonia Białystok ma komplet punktów po dwóch kolejkach. Marek Papszun w końcu ma zgrany duet napastników - Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. Ten pierwszy strzelił na 1:0, a drugi - ustalił wynik tego meczu. - Cieszę się z jego historii, bo Rafał to świetny przykład na to, jak wiele można osiągnąć dzięki ciężkiej pracy. Nie znaliśmy się wcześniej, dopiero teraz widzę go na co dzień i mogę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry. Duży szacunek dla niego. Ktoś powie, że to był oczywisty ruch, bo Legia miała go pod ręką w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Ja jednak uważam, że to wcale nie był tak oczywisty transfer, bo takich jak ten wiele jednak nie było. Dlatego cieszę się, że Rafał odpłacił za zaufanie zaangażowaniem i golami. Fajnie, że ktoś w niego uwierzył - mówił Zjawiński po meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny szczerze o Lechu Poznań: Dzisiaj ten klub jest wzorem dla Legii

Szokujące sceny po meczu Legii. Kibice chcieli, by Zjawiński to zrobił

Po spotkaniu doszło do zaskakujących scen. Zjawiński trafił do Legii z Polonii Warszawa. Na nagraniu, udostępnionym przez serwis meczyki.pl widać, jak "Żyleta" po spotkaniu oczekiwała, by ten "pozdrowił" swój były klub. Piłkarz, który początkowo stał z przodu, odmówił i stanął za kolegami.

Później rozmawiał z kolegami, coś tłumacząc. W tym gronie był m.in. Bartosz Kapustka, który wsparł go i pokazał gestami, by się uspokoili i przestali.

Zjawiński trafił do Polonii Warszawa w 2024 roku. W tym klubie spędził dwa lata. W tym czasie rozegrał tam 70 meczów, strzelił 43 gole i dołożył 4 asysty. Łukasz Zjawiński jest wychowankiem Legii, ale w 2020 roku odszedł z drugiej drużyny do Stali Mielec, skąd później przeniósł się do Gdańska. Napastnik był również wypożyczany do Sandecji Nowy Sącz czy Widzewa.

Zobacz też: Tak Rajović zachował się po zmianie. O tym będzie głośno

Nagranie udostępnił także m.in. Cezary Kucharski, były piłkarz Legii. "Nigdy nie zrozumiem... Upamiętniasz PW44, tworzysz oprawę, śpiewasz hymn Polski nadając rangi wydarzeniu, a później wyzywasz lokalnego rywala na stadionie którego ginęli Powstańcy. Wymuszasz to też na swoim piłkarzu. Słabe to" - stwierdził.

Następnie udostępnił treść artykułu z Wikipedii. "Na stadionie Polonii Warszawa rozegrały się walki w Powstaniu Warszawskim w nocy z 21 na 22 sierpnia 1944 roku, kiedy to polscy żołnierze przeprowadzili tragiczne natarcie na silne niemieckie pozycje. W walkach tych zginęło wielu bohaterów, a boisko stało się miejscem krwawych starć. Na płycie boiska poległo 11 żołnierzy z batalionu 'Zośka' i 2 z batalionu 'Pięść' (często nazywanych "martwą jedenastką"). Poległych żołnierzy pierwotnie pochowano bezpośrednio na murawie stadionu" - zakończył.