Legia wygrała, a Papszun ma pretensje do sędziów. PZPN reaguje

Legia Warszawa po zwycięskiej inauguracji sezonu z Pogonią Szczecin (1:0) potwierdziła dobrą dyspozycję, pokonując na własnym boisku Zagłębie Lubin (3:1). Po zakończeniu spotkania pewnego niezadowolenia z sędziowania nie krył Marek Papszun, trener stołecznej drużyny. Szybko doczekał się odpowiedzi ze strony PZPN.

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Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin, a Marek Papszun miał uwagi do sędziów. Poszło o nieuznanego gola Milety Rajovicia

Poszło o sytuację z 32. minuty, przy stanie 1:1, gdy do siatki trafił Mileta Rajović. Po wideoweryfikacji tego gola anulowano, gdyż uznano, że będący na spalonym Robert Deziel Jr brał udział w akcji oraz przeszkadzał w interwencji bramkarzowi Jasminowi Buriciowi.

Mimo to na pomeczowej konferencji prasowej Papszun mówił o "kontrowersjach sędziowskich, gdzie nawet przeciwnicy byli zdziwieni, że bramka nie została uznana". - To nas nie złamało, co jest super. Pokazaliśmy odporność psychiczną, dążyliśmy do zwycięstwa, co było naszym celem i na koniec to osiągnęliśmy - dodawał, a w tym wywodzie miał też na myśli bardzo szybko straconego gola na 0:1 oraz trudniejszy dla jego zespołu fragment z drugiej połowy (55. - 67. minuta).

Kolegium Sędziów PZPN "odpowiada" na słowa Papszuna. "Sędzia słusznie podjął decyzję"

Ze stwierdzeniem szkoleniowca o "kontrowersjach sędziowskich" na pewno nie zgodziło się Kolegium Sędziów PZPN, które niedługo po meczu opublikowało analizę spornej sytuacji. Tam potwierdzono słuszność decyzji podjętej przez arbitra głównego Karola Arysa po konsultacji z VAR-em. Poniżej pełne wyjaśnienie, które zostało opublikowane na stronie Łączy nas Piłka.

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"Po rzucie z rzutu rożnego napastnik Legii nr 29 strzela na bramkę. Piłka przelatuje tuż obok będącego na pozycji spalonej współpartnera z Legii nr 5 i wpada do bramki. Sędzia uznaje bramkę. Wspomniany zawodnik Legii nr 5 w momencie oddawania strzału głową przebywał na pozycji spalonej znajdując się około jednego metra przed bramkarzem, któremu utrudniał możliwość zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia oraz wykonywania ewidentnego działania (schylenie głowy), które jednoznacznie wpływa na skuteczną interwencję bramkarza.

VAR poddał tę sytuację szczegółowej analizie pod kątem potencjalnego spalonego przy uznanej bramce. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria zarekomendował sędziemu wideoweryfikację (spalony interpretacyjny), po której sędzia słusznie podjął decyzję o rzucie wolnym pośrednim z tytułu spalonego".

Można podejrzewać, że ta sytuacja nie będzie zbyt długo omawiana - według organów sędziowskich nie ma tu błędu, a mimo nieuznanej bramki Legia Warszawa odniosła zwycięstwo. Dzięki temu stołeczna drużyna została liderem tabeli Ekstraklasy i będzie nim do startu trzeciej kolejki ligowej, w której zagra na wyjeździe z Koroną Kielce (sobota 8 sierpnia).