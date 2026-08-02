Co za comeback w Ekstraklasie! Tak zagrał GKS po awansie w pucharach

Katowiczanie w pierwszej kolejce Ekstraklasy nie poradzili sobie z beniaminkiem. Wisła Kraków wygrała 2:1 po bramkach Marko Bozicia i Jordiego Sancheza. Jednocześnie GKS Katowice grał w eliminacjach do Ligi Konferencji. Tam piłkarzom Rafała Góraka poszło bardzo dobrze. W pierwszym meczu ponieśli porażkę, ale w rewanżu wygrali 3:1 i awansowali do kolejnej rundy. Teraz czeka ich dwumecz z Hapoelem.
Tylko że przed pierwszym meczem z zespołem z Izraela piłkarze GKS-u Katowice musieli zagrać drugi mecz w Ekstraklasie. W niedzielę 2 sierpnia ich rywalem był zespół Radomiaka Radom. Choć gospodarze do przerwy grali naprawdę nieźle, to pierwszą bramkę w tym meczu zdobyli piłkarze Tomasza Kaczmarka.
Goście zaskoczyli rywali... autem. Wydawało się, że nic z tego nie wyjdzie, bo Tapsoba strącił piłkę w kierunku bramki, ale tam czekał na nią Pau Resta. Tylko że Hiszpan beznadziejnie wybił piłkę głową, prosto pod nogi Ibrahima Camary, który od razu zdecydował się na uderzenie i pokonał Gabriela Kobylaka.
To było jedyne trafienie pierwszej połowy. Gospodarze mogli być na siebie wściekli, bo nie grali złego meczu.
Po przerwie Katowiczanie szukali bramki na 1:1 i znaleźli ją dość szybko, bo już w 58. minucie. Bartosz Nowak dośrodkował piłkę w pole karne i tyle wystarczyło, bo piłka odbiła się od Tapsoby i wpadła do siatki. Mieliśmy 1:1!
Radomiak grał bardzo defensywnie i nie był w stanie dojść do żadnej sytuacji. Katowiczanie z tego korzystali i parli do przodu. W 65. minucie gospodarze znów mieli rzut rożny. Nie udało im się po nim zdobyć gola, ale utrzymali piłkę w okolicach pola karnego Radomiaka. W końcu piłkę w pole karne dorzucił Borja Galan, trafiła ona w okolice Ilji Szkurina, a ten trafił do siatki! Białorusin tym golem zaimponował, bo udało mu się dojść do strzału, choć obok niego było dwóch obrońców i był ciągnięty za koszulkę.
W 83. minucie mocny cios łokciem w głowę otrzymał Mateusz Kowalczyk. Początkowo wydawało się, że piłkarz GKS-u Katowice będzie musiał zejść z boiska, ale udzielono mu pomocy i pozostał na murawie. Kilka minut później żółtą kartkę otrzymał też Adrian Dieguez, który nie mając szans na odebranie piłki po prostu uderzył w twarz piłkarza GKS-u Katowice. Zawodnik Radomiaka miał szczęście, że nie dostał czerwonej kartki.
Sędzia doliczył aż siedem minut. W 93. minucie Katowiczanie rozstrzygnęli losy spotkania. Gospodarze rozegrali szybką akcję, której bohaterami zostali Ilja Szkurin i Bartosz Nowak. Białorusin idealnie wyczekał moment, żeby podać piłkę, a Polak oddał pewny strzał i nie dał szans Majchrowiczowi.
Radomiak Radom przez całą drugą połowę nie stworzył sensownej sytuacji. GKS Katowice wygrał więc 3:1 i w dobrych humorach będzie przygotowywał się do pierwszego meczu z Hapoelem Tel Awiw. Katowiczanie pierwszy mecz z drużyną z Izraela zagrają na wyjeździe, w węgierskim Miszkolcu. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.