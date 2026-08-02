Co za comeback w Ekstraklasie! Tak zagrał GKS po awansie w pucharach

Katowiczanie w pierwszej kolejce Ekstraklasy nie poradzili sobie z beniaminkiem. Wisła Kraków wygrała 2:1 po bramkach Marko Bozicia i Jordiego Sancheza. Jednocześnie GKS Katowice grał w eliminacjach do Ligi Konferencji. Tam piłkarzom Rafała Góraka poszło bardzo dobrze. W pierwszym meczu ponieśli porażkę, ale w rewanżu wygrali 3:1 i awansowali do kolejnej rundy. Teraz czeka ich dwumecz z Hapoelem.

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Radomiak Radom zaskoczył GKS Katowice

Tylko że przed pierwszym meczem z zespołem z Izraela piłkarze GKS-u Katowice musieli zagrać drugi mecz w Ekstraklasie. W niedzielę 2 sierpnia ich rywalem był zespół Radomiaka Radom. Choć gospodarze do przerwy grali naprawdę nieźle, to pierwszą bramkę w tym meczu zdobyli piłkarze Tomasza Kaczmarka.

Goście zaskoczyli rywali... autem. Wydawało się, że nic z tego nie wyjdzie, bo Tapsoba strącił piłkę w kierunku bramki, ale tam czekał na nią Pau Resta. Tylko że Hiszpan beznadziejnie wybił piłkę głową, prosto pod nogi Ibrahima Camary, który od razu zdecydował się na uderzenie i pokonał Gabriela Kobylaka.

To było jedyne trafienie pierwszej połowy. Gospodarze mogli być na siebie wściekli, bo nie grali złego meczu.

GKS Katowice odrobił straty. Genialny Szkurin!

Po przerwie Katowiczanie szukali bramki na 1:1 i znaleźli ją dość szybko, bo już w 58. minucie. Bartosz Nowak dośrodkował piłkę w pole karne i tyle wystarczyło, bo piłka odbiła się od Tapsoby i wpadła do siatki. Mieliśmy 1:1!

Radomiak grał bardzo defensywnie i nie był w stanie dojść do żadnej sytuacji. Katowiczanie z tego korzystali i parli do przodu. W 65. minucie gospodarze znów mieli rzut rożny. Nie udało im się po nim zdobyć gola, ale utrzymali piłkę w okolicach pola karnego Radomiaka. W końcu piłkę w pole karne dorzucił Borja Galan, trafiła ona w okolice Ilji Szkurina, a ten trafił do siatki! Białorusin tym golem zaimponował, bo udało mu się dojść do strzału, choć obok niego było dwóch obrońców i był ciągnięty za koszulkę.

W 83. minucie mocny cios łokciem w głowę otrzymał Mateusz Kowalczyk. Początkowo wydawało się, że piłkarz GKS-u Katowice będzie musiał zejść z boiska, ale udzielono mu pomocy i pozostał na murawie. Kilka minut później żółtą kartkę otrzymał też Adrian Dieguez, który nie mając szans na odebranie piłki po prostu uderzył w twarz piłkarza GKS-u Katowice. Zawodnik Radomiaka miał szczęście, że nie dostał czerwonej kartki.

Sędzia doliczył aż siedem minut. W 93. minucie Katowiczanie rozstrzygnęli losy spotkania. Gospodarze rozegrali szybką akcję, której bohaterami zostali Ilja Szkurin i Bartosz Nowak. Białorusin idealnie wyczekał moment, żeby podać piłkę, a Polak oddał pewny strzał i nie dał szans Majchrowiczowi.

Radomiak Radom przez całą drugą połowę nie stworzył sensownej sytuacji. GKS Katowice wygrał więc 3:1 i w dobrych humorach będzie przygotowywał się do pierwszego meczu z Hapoelem Tel Awiw. Katowiczanie pierwszy mecz z drużyną z Izraela zagrają na wyjeździe, w węgierskim Miszkolcu. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.